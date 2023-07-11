В Вильнюсе начинается саммит НАТО

Сообщается, что 11–12 июля в Вильнюс прибудут более 3 тыс. членов зарубежных делегаций, около 2 тыс. представителей неправительственных организаций и международных СМИ.

В повестке дня лидеров Альянса – внимание к вопросам коллективной обороны НАТО, усиления сдерживания и поддержки Украины.

На Вильнюсском саммите Украина надеется получить четкий сигнал относительно перспективы ее членства в НАТО. Однако лидеры западных стран и Альянса отмечают, что, в связи с продолжающейся российской войной в Украине, вопрос о ее членстве не может обсуждаться.

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что в Литве Североатлантический альянс "подтвердит" свое предыдущее обязательство о вступлении Украины в НАТО в будущем.