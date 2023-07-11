В Вильнюсе началось заседание Североатлантического совета

В начале заседания Совета генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Литву и президента Г. Науседу за прием в Вильнюсе.

Президент указал, что собравшимся в Вильнюсе лидерам Альянса предстоит принять принципиальные решения, связанные с усилением коллективной обороны и сдерживания, поддержкой Украины и укреплением связей с другими регионами.

" Литва – это страна, где принцип "один за всех и все за одного" имеет очень важное значение, он глубоко в наших сердцах", - подчеркнул он.

"Добро пожаловать в Литву , где свобода никогда не воспринималась как нечто само собой разумеющееся, где всегда защищались ценности, где всегда ждут и ценят союзников", - сказал глава страны Г. Науседа в начале заседания Совета.

Швеция на правах гостя также приняла участие во встрече, так как все члены Альянса публично уже выразили свою поддержку ее членству в НАТО.

"Огромное спасибо Литве и лично вам, президент Гитанас Науседа, за прием", - сказал во время встречи Й. Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что в ходе саммита будут приняты решения, которые приблизят Украину к членству в НАТО.

"Мы примем ряд решений по дальнейшему укреплению Альянса, увеличим нашу практическую и политическую помощь Украине. Все это приблизит Украину к НАТО, где она и должна быть", - сказал он, подчеркнув, что есть консенсус и по более амбициозным инвестициям в оборону.

Дискуссии о возможном членстве Украины в НАТО доминируют на саммите Альянса в Вильнюсе. Хотя члены НАТО согласны с тем, что Украина не может вступить в Альянс, пока на ее территории идет развязанная Россией война, существуют разные мнения о скорости процесса вступления государства и условиях после окончания боевых действий.