В Вильнюсе началось заседание Североатлантического совета

Швеция на правах гостя также приняла участие во встрече, так как все члены Альянса публично уже выразили свою поддержку ее членству в НАТО.
"Добро пожаловать в Литву, где свобода никогда не воспринималась как нечто само собой разумеющееся, где всегда защищались ценности, где всегда ждут и ценят союзников", - сказал глава страны Г. Науседа в начале заседания Совета.
"Литва – это страна, где принцип "один за всех и все за одного" имеет очень важное значение, он глубоко в наших сердцах", - подчеркнул он.
Президент указал, что собравшимся в Вильнюсе лидерам Альянса предстоит принять принципиальные решения, связанные с усилением коллективной обороны и сдерживания, поддержкой Украины и укреплением связей с другими регионами.
"Единство, солидарность и трансатлантическая связь – незаменимые столпы нашего успеха", - сказал глава страны.
"Друзья, позвольте пожелать продуктивных дискуссий и мудрых решений", - желал он.
В начале заседания Совета генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Литву и президента Г. Науседу за прием в Вильнюсе.
"Огромное спасибо Литве и лично вам, президент Гитанас Науседа, за прием", - сказал во время встречи Й. Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что в ходе саммита будут приняты решения, которые приблизят Украину к членству в НАТО.
"Мы примем ряд решений по дальнейшему укреплению Альянса, увеличим нашу практическую и политическую помощь Украине. Все это приблизит Украину к НАТО, где она и должна быть", - сказал он, подчеркнув, что есть консенсус и по более амбициозным инвестициям в оборону.
Дискуссии о возможном членстве Украины в НАТО доминируют на саммите Альянса в Вильнюсе. Хотя члены НАТО согласны с тем, что Украина не может вступить в Альянс, пока на ее территории идет развязанная Россией война, существуют разные мнения о скорости процесса вступления государства и условиях после окончания боевых действий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что было бы абсурдно, если бы на саммите НАТО его стране не предложили членство в Альянсе.