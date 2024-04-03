В Украинском центре состоялась встреча супруги президента Литвы с кронпринцем Норвегии

Д. Науседене обратила внимание кронпринца Норвегии на то, что Украинский центр заинтересован в расширении сети международных партнеров и реализации новых инициатив и проектов.

Супруга президента подчеркнула, что Украинский центр постоянно развивается, устанавливает новые связи и привлекает все больше посетителей. Центр предоставляет психосоциальные услуги, услуги в сфере неформального образования и культуры и ориентирован на консолидацию украинского гражданского общества в Литве, а также на воспитание будущих лидеров Украины, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Этот центр – свидетельство нашей веры в будущее Украины. Вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской мы приступили к его созданию в надежде, что посетители Центра в дальнейшем внесут свой вклад в реконструкцию и восстановление Украины", - сказала Д. Науседене.

Солидный опыт Норвегии в оказании помощи беженцам по всему миру может быть полезен и для украинцев, нашедших убежище в Литве. Поэтому супруга президента пригласила норвежские неправительственные организации к установлению связей с Украинским центром.

В рамках встречи первая леди Литвы вместе с кронпринцем Норвегии Хоконом осмотрели действующие в Украинском центре выставки, ознакомились с различными видами деятельности Центра и пообщались с посетителями.

Украинский центр был учрежден по инициативе первых леди Литвы и Украины с целью создания для украинской общины в Литве открытого пространства для культуры, образования и оказания общественных услуг. Учредителями Центра являются Администрация президента Литовской Республики, Университет им. Витаутаса Великого и посольство Украины в Литве.