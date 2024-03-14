В Сейм внесены поправки к закону, предлагающие запретить рекламу азартных игр

После внесения проекта "за" проголосовали 107 человек, двое воздержались, ни один депутат не проголосовал "против". Комитет по бюджету и финансам был утвержден в качестве основного комитета, рассматривающего проект. Проект должен вернуться в зал пленарных заседаний 25 апреля на стадии рассмотрения. По этому предложению также было запрошено заключение правительства.
Представляя проект, М. Линге сказал, что его главная цель – унифицировать подход к различным зависимостям.
Предложение предусматривает запрет на распространение информации о спонсорстве любого рода массовых мероприятий, мероприятий физических и юридических лиц компанией, организующей азартные игры. После принятия поправок к закону реклама азартных игр в Литве будет запрещена, за исключением случая, когда название компании, организующей азартные игры, находится на здании штаб-квартиры организатора азартных игр.
Также запрет на рекламу не будет распространяться, если информация об азартных играх будет опубликована по месту организации азартных игр или при публикации информации об азартных играх в изданиях, предназначенных только для специалистов игорного бизнеса.
Инициаторы проекта утверждают, что применяемые сейчас ограничения на рекламу не только недостаточны, но и создают предпосылки для дальнейшей агрессивной рекламы азартных игр и поощрения людей к азартным играм. Например, сейчас рядом с учебными заведениями можно увидеть привлекающую внимание рекламу, создающую иллюзию быстрого и легкого обогащения.
Федерация спорта страны оценивает это предложение негативно, подчеркивая негативные финансовые последствия решения.
Закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2025 года.
Также внесены другие предложения, связанные с азартными играми
Фракция Движения либералов в Сейме предложила отдельным законопроектом предоставить организаторам азартных игр право препятствовать участию человека в азартных играх, если у человека замечено патологическое влечение к азартным играм. Таким образом, организаторам азартных игр предоставляется право остановить человека с зависимостями на ранней стадии.
Либералы также хотят обязать организаторов азартных игр выделять не менее 50 проц. рекламного бюджета на социальную, профилактическую рекламу. Парламент одобрил эти предложения после внесения.
После внесения предложения либералов его одобрили 52 парламентария, 5 высказались "против", а 45 депутатов воздержались. Комитет по бюджету и финансам был утвержден в качестве основного комитета, рассматривающего проект. Проект должен вернуться в зал пленарных заседаний 25 апреля на стадии рассмотрения. По этому предложению также было запрошено заключение правительства.
Наконец, Фракция демократов "Во имя Литвы" предложила поправки к Закону об азартных играх, которые призваны снизить доступность азартных игр для социально уязвимых групп лиц без исключения, ограничив возможность организации азартных игр на игровых автоматах в кинотеатрах, на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, морских портах, а также почтовых отделениях.
Они также стремятся установить одинаковый минимальный возраст для всех участников азартных игр – 21 год, ограничить максимальную сумму, которую человек может потратить в азартных играх, ставках и тотализаторе в течение календарного года – до 15 проц. годового дохода, декларированного за последний календарный год, а в случае недекларирования – до 2 среднемесячных заработных плат по стране за третий квартал предыдущего календарного года. Если эти суммы будут превышены, люди не смогут участвовать в азартных играх. После внесения эти предложения также были одобрены Сеймом.
После внесения проект демократов одобрил 91 депутат, 1 проголосовал против, 6 воздержались. Комитет по бюджету и финансам также был утвержден в качестве основного комитета, рассматривающего проект. Проект должен вернуться в зал пленарных заседаний 25 апреля на стадии рассмотрения, по этому предложению также было запрошено заключение правительства.