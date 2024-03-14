В Сейм внесены поправки к закону, предлагающие запретить рекламу азартных игр

Они также стремятся установить одинаковый минимальный возраст для всех участников азартных игр – 21 год, ограничить максимальную сумму, которую человек может потратить в азартных играх, ставках и тотализаторе в течение календарного года – до 15 проц. годового дохода, декларированного за последний календарный год, а в случае недекларирования – до 2 среднемесячных заработных плат по стране за третий квартал предыдущего календарного года. Если эти суммы будут превышены, люди не смогут участвовать в азартных играх. После внесения эти предложения также были одобрены Сеймом.