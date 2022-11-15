В Сейме - предложение запретить россиянам и гражданам Беларуси в Литве владеть оружием

Политик утверждает, что это необходимо для того, чтобы в случае беспорядков в Литве не создавались диверсионные группировки.

"Для того, чтобы перекрыть любые возможности для образования различных групп, благоприятствующих враждебным государствам и их деятельности - то есть проживающие здесь граждане враждебного иностранного государства могут взяться за оружие для защиты интересов своей страны происхождения из-за идеологической приверженности или гражданской лояльности в критических случаях - так что уместно запретить постоянно проживающим в Литве гражданам стран, не соответствующих критериям европейской и трансатлантической интеграции, приобретать оружие и владеть им", - сказал BNS Кащюнас.

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Согласно поправкам к Закону о контроле над оружием и боеприпасами, постоянным жителям страны, не являющимся гражданами стран, отвечающих критериям выбранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции, было бы запрещено приобретать и хранить оружие в Литве.

Те, у кого уже есть такое оружие, должны будут в течение года после вступления закона в силу отказаться от него — продать, переделать или сдать в полицию, а разрешения на хранение или ношение оружия будут аннулированы. В противном случае оружие будет конфисковано.

По данным главы комитета, в настоящее время в Литве проживают 294 гражданина России и 46 граждан Беларуси, имеющих разрешения на хранение или ношение оружия.

Как сказал Кащюнас, правительство Эстонии уже приняло аналогичные поправки к закону.