Такое решение члены комитета приняли в понедельник с общего согласия.

"Разрешите дипломатам испробовать этот дипломатический путь. (...) Мы лучше позаботимся о своих людях", – сказал глава комитета Жигимантас Павилёнис.

Адвокат работников санатория Юстас Чоботас согласен с тем, что для разрешения проблемы судьбы санатория следует искать дипломатические пути.

Представитель "аграриев" Гедрюс Сурплис предупредил, что такое решение "поставит на неудобные рельсы", поскольку с одной стороны Литва осуждает белорусский режим, а с другой – начинает переговоры об уступке имущества.

Кроме того, он предложил обдумать, что Литва далее будет делать с огромным зданием и несколькими сотнями работников.