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Комитет по иностранным делам сейма Литвы (КИД) предлагает уполномочить правительство вести переговоры с Минском по вопросу продаже Литве принадлежащего Беларуси санатория Belorus в литовском Друскининкай, в отношении которого введены санкции Евросоюза.
Druskininkuose protestavo sanatorijos „Belorus“ darbuotojai
Druskininkuose protestavo sanatorijos „Belorus“ darbuotojai
© Romas Sadauskas – Kvietkevičius

Такое решение члены комитета приняли в понедельник с общего согласия.

"Разрешите дипломатам испробовать этот дипломатический путь. (...) Мы лучше позаботимся о своих людях", – сказал глава комитета Жигимантас Павилёнис.

Адвокат работников санатория Юстас Чоботас согласен с тем, что для разрешения проблемы судьбы санатория следует искать дипломатические пути.

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Представитель "аграриев" Гедрюс Сурплис предупредил, что такое решение "поставит на неудобные рельсы", поскольку с одной стороны Литва осуждает белорусский режим, а с другой – начинает переговоры об уступке имущества.

Кроме того, он предложил обдумать, что Литва далее будет делать с огромным зданием и несколькими сотнями работников.

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