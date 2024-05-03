В пятницу в музее МО расскажут о референдуме за сохранение гражданства

"В следующее воскресенье мы все решим, какой будет Литва в будущем – продолжающая сокращаться, не слышащая своих граждан за границей, или все же 4-миллионная, с большим количеством голосов в США, Лондоне и во всем мире", - говорят авторы инициативы, среди которых бизнесмены, музыканты и другие известные люди.

Некоторые политики и эксперты сомневаются в успехе референдума, поскольку, по их мнению, ответственные институты не уделили этому вопросу должного внимания.

12 мая этого года в ходе первого тура президентских выборов в Литве жители также проголосуют на референдуме о множественном гражданстве.