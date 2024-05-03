В пятницу в музее МО расскажут о референдуме за сохранение гражданства

"В следующее воскресенье мы все решим, какой будет Литва в будущем – продолжающая сокращаться, не слышащая своих граждан за границей, или все же 4-миллионная, с большим количеством голосов в США, Лондоне и во всем мире", - говорят авторы инициативы, среди которых бизнесмены, музыканты и другие известные люди.
Некоторые политики и эксперты сомневаются в успехе референдума, поскольку, по их мнению, ответственные институты не уделили этому вопросу должного внимания.
12 мая этого года в ходе первого тура президентских выборов в Литве жители также проголосуют на референдуме о множественном гражданстве.
На референдуме будет предложено отказаться от ныне внесенной в Конституцию фразы: "за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства".
Это положение не позволяет сохранить гражданство Литвы после приобретения гражданства другого государства.
После того как граждане примут решение, подробные процедуры приобретения и утраты двойного гражданства будут предусмотрены конституционным законом.
Для того чтобы референдум считался состоявшимся, в нем должно принять участие более половины граждан страны, имеющих право голоса. Однако для того, чтобы вопрос, решаемый референдумом, был принят, за него должно высказаться более половины всех лиц, имеющих право голоса.