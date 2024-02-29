В пятницу президент и глава МИД Литвы вновь попытаются решить вопрос с послами

После того как Г. Ландсбергис в среду повторил, что намерен еще раз обсудить этот вопрос с президентом "в ближайшем будущем", пресс-представитель министра Паулина Левицките указала Elta, что встреча политиков запланирована уже в эту пятницу.

Последний раз Г. Науседа и Г. Ландсбергис встречались 15 февраля. Хотя оба политика позже заверили СМИ, что переговоры состоялись конструктивно, договоренность о дипломатических назначениях достигнута не была.