В Палангском самоуправлении пройдут военные учения

По сообщению самоуправления, в четверг утром между Немирсетой и постом Создания морской картины ВМС Литвы военнослужащие оборудуют полосу препятствий и проведут учения Fuzilieriaus takas (Тропа фузилера), которые продлятся до пятницы 17:00.

В ходе учений не будут использоваться боевые имитационные средства, такие как учебные снаряды и пиротехника, а также не будут проводиться земляные работы.