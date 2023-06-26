26 июня 2023 г. 09:07

В Литву прибывают генсек НАТО и министр обороны Германии: будут наблюдать за учениями бригады

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В понедельник в Литву прибывают генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Германии Борис Писториус. Вместе с президентом Гитанасом Науседой и министром национальной обороны Арвидасом Анушаускасом они будут наблюдать за совместными учениями вооруженных сил Литвы и немецкой бригады "Буря грифонов", которые пройдут на полигоне генерала им. Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

По сообщению Офиса президента, глава государства вместе с Й. Столтенбергом примет Североатлантический совет, находящийся с визитом в столице, и вместе обсудят подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля., а также ситуацию с безопасностью в регионе.

Сообщается, что Г. Науседа наградит Генерального секретаря НАТО Большим крестом ордена Креста Витиса.

Между тем, перед поездкой в ​​Пабраде, министр обороны Германии Б. Писториус встретится с А. Анушаускасом. Министры обсудят ситуацию с региональной безопасностью, двустороннее сотрудничество в сфере обороны и другие наиболее актуальные вопросы. Позже состоится встреча Б. Писториуса с Г. Науседой. По словам главы государства, на встрече планируется обсудить двусторонние отношения между Вильнюсом и Берлином.

Учения "Буря грифонов" начались в минувшую среду. С 16 июня автомобильным, паромным, воздушным и железнодорожным транспортом в Литву из Германии было переброшено около 1 тыс. военнослужащих и 320 единиц боевой техники. Эти учения являются продолжением непрерывного цикла совместных учений с осени прошлого года – после размещения в стране передового командования 41-й бригады.

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