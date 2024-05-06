2024.05.06 11:39

В Литву прибыл с визитом канцлер Германии

 
ELTA
ru.DELFI.lt

В понедельник в Литву прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. В ходе визита на Полигон им. генерала Сильвестраса Жукаускаса встретился с главой страны Гитанасом Науседой.

Как сообщает Офис президента, глава страны обсудили с канцлером вклад Германии в укрепление безопасности Литвы, процесс постоянной дислокации немецкой бригады в нашей стране, а также вопросы поддержки Украины.

В Пабраде главы стран также будут наблюдать за учениями Grand Quadriga (Большая квадрига) Вооруженных сил Германии.

В апреле в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, которые будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. Также до конца года будет сформирован основной элемент штаба, который будет помогать с переброской в ​​страну немецких солдат.

Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. солдат немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.

Летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.

Планируется, что основная часть бригады будет переброшена к 2026 году. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, бригада выйдет на полную боевую готовность в 2027 году.

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