В Литве в Сейме рассмотрят предложение продлить национальные санкции против граждан России и Беларуси еще на год

Предложение еще на один год продлить ограничения, действующие в отношении граждан России, и ужесточить проверку прибывающих в Литву граждан Беларуси, на прошлой неделе одобрило правительство.
В проекте предусматривается, что в случаях пересечения границы гражданами Республики Беларусь по шенгенской визе сотрудники Службы охраны государственной границы обязаны дополнительно оценить риски и при необходимости провести более детальную проверку.
Как и в предыдущем решении, поправки в закон предусматривают ограничения на выдачу виз россиянам и белорусам. Исключения предусмотрены для лиц, которые являются членами семей граждан Литвы или других стран Европейского союза (ЕС), членами экипажей, осуществляющих международные перевозки. Также ограничения не коснутся лиц, приезжающих в Литву по гуманитарным соображениям.
В законопроекте также предлагается уточнить, что ограничительная мера будет распространяться на юридических лиц, бенефициарами которых являются граждане России, независимо от того, имеют ли они временный или постоянный вид на жительство в Литве.
Законопроект также направлен на ограничение права юридических лиц на приобретение недвижимости после оценки того, является ли гражданин России бенефициаром конкретного юридического лица в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Утверждается, что реализации ограничительных мер будет способствовать Информационная система участников юридических лиц, собирающая данные о бенефициарах юридических лиц.
Ограничительные меры для граждан России продлены до 2 мая 2025 года.
Весной прошлого года Сейм ввел национальные санкции против граждан России и Беларуси. Законопроект об ограничительных мерах из-за военной агрессии против Украины ужесточил порядок предоставления постоянного или временного вида на жительство, выдачи виз и запретил перемещение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС). Ограничено также право граждан России на приобретение недвижимости в Литве.