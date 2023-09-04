В Литве в понедельник начинаются международные учения военных инженеров

Как сообщает Литовская армия, учения будут проходить на Пабрадском полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса и Руднинкском полигоне (Шальчининкский р-н), в Каунасе (Стадион им. Дарюса и Гиренаса), в Вильнюсском, Ионавском и Швенченском районах, они продлятся до 15 сентября.

В учениях примут участие союзники из разных стран НАТО. В этом году в них примут участие более 900 солдат из Бельгии, Чехии, Эстонии, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Латвии, Польши и Венгрии.

Как сообщает Литовская армия, цель учений – тренировать солдат выполнять задачи инженерного обеспечения, обеспечивать маневры пехоты, объединять маневренные, территориальные и смежные инженерные подразделения Сухопутных войск для совместной работы, совершенствовать взаимодействие.