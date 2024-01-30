В Литве утвержден план учений по гражданской обороне государственного уровня

Сообщается, что в ближайшие три года в Литве планируется провести 57 штабных, функциональных и комплексных учений государственного уровня, направленных на противодействие возможным нападениям, гибридным и военным угрозам, контроль над другими крупномасштабными инцидентами и обеспечение общественной безопасности во время их.
В запланированном трехлетнем цикле высокоинтенсивных учений государственного уровня примут участие не только министерства, государственные и муниципальные учреждения и органы страны, но также к участию будут приглашены представители неправительственных и международных гуманитарных организаций, хозсубъекты, жители страны.
"Мы живем в напряженной геополитической обстановке. Ответственные учреждения должны быть должным образом подготовлены к обеспечению государственной безопасности в случае возникновения различных угроз – в случае террористических атак на стратегические объекты, попыток незаконного пересечения государственной границы, а также в случае военной агрессии. Отныне элемент гибридных угроз будет включен в сценарии всех учений по гражданской обороне, большое внимание будет уделяться подготовке к эвакуации населения по различным сценариям", - говорит министр внутренних дел А. Билотайте.
По словам министра А. Билотайте, для эффективного противодействия угрозам и контроля возможных атак учреждения и службы должны убедиться, что установленные алгоритмы и меры будут слаженно работать на практике.
В ходе учений, запланированных на этот год, будут проверены действия субъектов системы гражданской обороны на случай ядерной аварии на Белорусской АЭС.
Также в этом году Национальный центр кризисного управления (НЦКУ) проверит устойчивость и действия сил гражданской обороны в случае террористических атак на критически важную инфраструктуру государства, в ходе которых будут смоделированы сбои в электро- и топливном снабжении, а также в электронных системах связи. В ходе следующих плановых учений НЦКУ оценит действия учреждений, исходя из сценария массового перемещения жителей через территорию Литвы из Латвии и Эстонии.
Полиция Литвы планирует провести учения и отработать алгоритмы действий в случае возможных терактов в общественных местах, Служба охраны государственной границы – в случае возможного массового наплыва иностранцев.
Департамент пожарной безопасности и спасения проверит, как будет проходить эвакуация жителей города Вильнюса и других населенных пунктов, расположенных на границе с Республикой Беларусь, в случае возникновения военной угрозы со стороны территории Беларуси.
Также будут рассмотрены действия ответственных учреждений и неправительственных организаций в случае большого количества пострадавших.
Министерству образования, науки и спорта поручено оценить, как будут работать алгоритмы реагирования во время возможной гибридной атаки на образовательные учреждения.
Национальный центр кибербезопасности при Министерстве обороны отработает ответные действия и проведет функциональные учения, связанные с кибератакой, направленной против управляющих государственными информационными ресурсами и критической информационной инфраструктуры.
Согласно утвержденному плану учений, планируется ежегодно отрабатывать действия системы гражданской обороны и взаимодействие на случай возможных атак на критически важную инфраструктуру сферы энергетики и железнодорожного транспорта.
В целях эффективного управления на случай бедствия внутри страны будут пересмотрены действия ответственных органов по ликвидации масштабных пожаров, во время которых может произойти выброс большого химического загрязнения или существует риск крупных взрывов.