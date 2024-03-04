В Литве предлагают ввести запрет на транзит сельхозпродукции из России и Беларуси

Такое предложение по внесению поправок к закону о сельском хозяйстве, продовольствии и развитии села зарегистрировал председатель Комитета Сейма по экономике консерватор Казис Старкявичюс.

В случае одобрения Сеймом будет введен запрет на "импорт, ввоз или транзит сельскохозяйственной продукции и кормов, страной происхождения которых является Российская Федерация или Республика Беларусь, через территорию Литовской Республики".

Запрет на импорт и транзит предлагается ввести с 15 апреля этого года до 1 июля 2025 г.

До вступления в силу новых положений закона правительству предлагается утвердить перечни сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещенных к ввозу, импорту или транзиту через территорию Литвы.