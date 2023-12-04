В Литве предлагают ужесточить ограничения для граждан Беларуси

Предлагается приостановить прием заявлений граждан Беларуси о получении временного вида на жительство в Литве через внешнего поставщика услуг за рубежом, за исключением граждан Беларуси, при посредничестве уполномоченного правительством Литвы учреждения, а также граждан Беларуси, которые намерены работать на работе, требующей высокой профессиональной квалификации, по профессии, которая включена в список профессий с высокой добавленной стоимостью, и работников которых не хватает в Литве.

Прием таких заявлений в Литовской Республике также будет приостановлен, за исключением граждан Беларуси, имеющих действительную шенгенскую или национальную визу, выданную визовой службой Литвы за границей или в Литве, либо вид на жительство в Литве, либо вид на жительство, выданный другим государством-членом Европейского союза.

Такое ограничение будет распространяться только на первые временные виды на жительство – т. е. на прибывающих новых работников.