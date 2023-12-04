В Литве предлагают ужесточить ограничения для граждан Беларуси

Предлагается приостановить прием заявлений граждан Беларуси о получении временного вида на жительство в Литве через внешнего поставщика услуг за рубежом, за исключением граждан Беларуси, при посредничестве уполномоченного правительством Литвы учреждения, а также граждан Беларуси, которые намерены работать на работе, требующей высокой профессиональной квалификации, по профессии, которая включена в список профессий с высокой добавленной стоимостью, и работников которых не хватает в Литве.
Прием таких заявлений в Литовской Республике также будет приостановлен, за исключением граждан Беларуси, имеющих действительную шенгенскую или национальную визу, выданную визовой службой Литвы за границей или в Литве, либо вид на жительство в Литве, либо вид на жительство, выданный другим государством-членом Европейского союза.
Такое ограничение будет распространяться только на первые временные виды на жительство – т. е. на прибывающих новых работников.
"Давайте поддерживать демократическую Беларусь, дадим убежище тем, кто в этом нуждается, давайте укреплять независимость этой страны, насколько это зависит от нас, но не будем создавать Беларусь в Литве со всеми вытекающими из этого рисками и разведывательными угрозами", - сказал председатель КНБО Л. Кащюнас.
Те, кто уже получили временный вид на жительство в Литве, смогут поменять его без каких-либо ограничений. Кроме того, заявления о выдаче временных видов на жительство, поданные до дня вступления в силу этого закона, будут оформляться в порядке, действовавшем до дня вступления в силу настоящего закона.
Помимо ужесточения ограничений, предлагается предоставить возможность российским и белорусским демократам, представителям гражданского общества подавать документы на получение национальной визы на гуманитарных основаниях через внешнего поставщика услуг за рубежом, если в этом будет посредничать МИД.
Зарегистрированный законопроект также призван устранить правовую лазейку, позволяющую гражданам России и Беларуси, прибывшим по шенгенской визе другой страны, беспрепятственно оформлять национальную визу в Литве.
Поэтому предлагается приостановить прием визовых заявлений граждан России и Беларуси в Литве, за исключением случаев, когда подача визового заявления осуществляется при посредничестве Министерства иностранных дел (МИД). Таким образом, визы будут выдаваться на гуманитарных основаниях людям, спасающимся от преследований и репрессий со стороны режимов.