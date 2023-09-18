В Литве предлагают остановить образовательную программу жизненных навыков

"Если мэры сами возьмут и скорректируют образовательные программы, и не только программу жизненных навыков, кто-то может додуматься скорректировать математику, физику. Это будет означать, что дети не прошли программу среднего образования и не смогут получить аттестат", – сказал "аграрий". Поэтому, по его словам, единственный способ разрешить общественную дискуссию – это остановить реализацию программы жизненных навыков в масштабе государства. По мнению А. Вериги, из программы также следует исключить тему полового просвещения.

"Заявления самоуправлений в данном случае являются скорее политическим действием, поскольку самоуправления не вправе корректировать образовательные программы – ни по математике, ни по литовскому языку, ни по жизненным навыкам", – прокомментировал А. Верига радиостанции LRT radijas высказанное некоторыми мэрами возмущение.

"Единственный способ решить эту проблему — остановить эту программу до тех пор, пока не выйдут учебники, пока все не смогут их увидеть и весь страх не исчезнет. Потому что там много хороших вещей, действительно необходимых, но слабая часть этой программы – половое просвещение. Если бы оно не было частью программы, я думаю, что частично это могло бы преподаваться", – сказал депутат Сейма.

Политик также добавил, что учителя не готовы преподавать эту программу.

Между тем, советник министра образования, науки и спорта Агне Люциле Андрюшкявичене отметила, что программа жизненных навыков в этом году реализована не в полном объеме. Поэтому, по ее словам, у учителей еще есть время подготовиться к ее внедрению.

"Следует отметить, что в этом году программа реализуется не в полном объеме – она ​​стартовала только в 5-м, 7-м классах и в 9-м классе", – сказала А. Л. Андрюшкявичене.