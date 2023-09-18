В Литве предлагают остановить образовательную программу жизненных навыков

"Заявления самоуправлений в данном случае являются скорее политическим действием, поскольку самоуправления не вправе корректировать образовательные программы – ни по математике, ни по литовскому языку, ни по жизненным навыкам", – прокомментировал А. Верига радиостанции LRT radijas высказанное некоторыми мэрами возмущение.
Он предупредил, что, если муниципальные власти придумают план по изменению содержания программы жизненных навыков, учащиеся не смогут окончить школу.
"Если мэры сами возьмут и скорректируют образовательные программы, и не только программу жизненных навыков, кто-то может додуматься скорректировать математику, физику. Это будет означать, что дети не прошли программу среднего образования и не смогут получить аттестат", – сказал "аграрий". Поэтому, по его словам, единственный способ разрешить общественную дискуссию – это остановить реализацию программы жизненных навыков в масштабе государства. По мнению А. Вериги, из программы также следует исключить тему полового просвещения.
"Единственный способ решить эту проблему — остановить эту программу до тех пор, пока не выйдут учебники, пока все не смогут их увидеть и весь страх не исчезнет. Потому что там много хороших вещей, действительно необходимых, но слабая часть этой программы – половое просвещение. Если бы оно не было частью программы, я думаю, что частично это могло бы преподаваться", – сказал депутат Сейма.
Политик также добавил, что учителя не готовы преподавать эту программу.
Между тем, советник министра образования, науки и спорта Агне Люциле Андрюшкявичене отметила, что программа жизненных навыков в этом году реализована не в полном объеме. Поэтому, по ее словам, у учителей еще есть время подготовиться к ее внедрению.
"Следует отметить, что в этом году программа реализуется не в полном объеме – она стартовала только в 5-м, 7-м классах и в 9-м классе", – сказала А. Л. Андрюшкявичене.
Кроме того, подчеркнула она, учителя уже знакомы с большинством тем программы жизненных навыков и преподавали их раньше в других классах.
"Также с 2017 года в школах последовательно реализуются как профилактические, так и социально-эмоциональные образовательные программы, (...) школьные сообщества действительно накопили достаточно компетенции по определенным темам. Поэтому говорить о том, что учителя неподготовлены или не готовы, просто нельзя", — подчеркнула А. Л. Андрюшкявичене.