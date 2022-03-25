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Семена из Литвы не будут продавать России и Беларуси. Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас обязал Государственную службу растениеводства при Минсельхозе не выдавать документы желающим вывозить из Литвы в эти страны рассаду, семена, растения и их части, предназначенные для посадки или посева.
Значит, из Литвы нельзя вывозить в эти страны все семена и рассаду – даже те, что были импортированы в Литву.
В 2021 г в Беларусь вывезли 163,5 т разных семян, а в Россию – 3055 т.
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