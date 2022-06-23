В Литве ограничен расчет наличными - не больше 5 000 евро, будут исключения

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Сейм Литвы ужесточил порядок наличного расчета для жителей и бизнеса - с ноября можно будет расплатиться наличными только на сумму до 5 000 евро, сверх этой суммы возможны будут только безналичные расчеты.
Pinigai
Pinigai
© DELFI / Julius Kalinskas

Тем не менее, оплата наличными будет допустима, например, когда у одной из сторон нет счета, нужно заплатить быстро, не работает интернет или в других случаях. Однако тогда стороны сделки должны будут сообщить об этом в Государственную налоговую инспекцию.

Премьер-министр Ингрида Шимоните усомнилась, что от такого решения Сейма пострадают мелкие предприниматели. "5 тыс. евро - немалая сумма", - заявила премьер на заседании Сейма.

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Комитет Сейма по бюджету и финансам предложил установить потолок в 3 000 евро, но парламент поддержал предложение правительства о 5 000 евро.

Данные Банка Литвы показывают, что 97% всех платежей не достигают 5 000 евро, а 92% платежей производится на сумму до 1250 евро.

По данным Службы расследования финансовых преступлений, на рынке недвижимости 26,5% расчетов по-прежнему составляют наличные деньги.

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