Тем не менее, оплата наличными будет допустима, например, когда у одной из сторон нет счета, нужно заплатить быстро, не работает интернет или в других случаях. Однако тогда стороны сделки должны будут сообщить об этом в Государственную налоговую инспекцию.
Премьер-министр Ингрида Шимоните усомнилась, что от такого решения Сейма пострадают мелкие предприниматели. "5 тыс. евро - немалая сумма", - заявила премьер на заседании Сейма.
Комитет Сейма по бюджету и финансам предложил установить потолок в 3 000 евро, но парламент поддержал предложение правительства о 5 000 евро.
Данные Банка Литвы показывают, что 97% всех платежей не достигают 5 000 евро, а 92% платежей производится на сумму до 1250 евро.
По данным Службы расследования финансовых преступлений, на рынке недвижимости 26,5% расчетов по-прежнему составляют наличные деньги.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы ответила на вопросы о калининградском транзите
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 23 июня...
В Литве ограничен расчет наличными - не больше 5 000 евро, будут исключения
Сейм Литвы ужесточил порядок наличного расчета для...
Исторический момент: Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС
Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза...
Министр образования о задании на экзамене по русскому языку: стыдно и обидно
Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита...