В Литве инициатива по предоставлению шестнадцатилетним гражданам права голоса не нашла поддержки

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij
Главная избирательная комиссия (ГИК) сообщила в среду, что жители не поддержали инициативу по предоставлению шестнадцатилетним гражданам права голоса на выборах в муниципальные советы.

Как сообщили в ГИК, инициативная группа с 6 ноября прошлого года по 6 марта текущего года должна была собрать 300 тыс. подписей граждан Литвы, обладающих правом голоса, в поддержку закона об изменении статьи 34 Конституции Литовской Республики.

Однако, по данным ГИК, данную ​​инициативу на бумажных подписных листах поддержали 49 избирателей, а на портале электронных услуг ГИК www.rinkejopuslapis.lt подписались 604 избирателя.

В ноябре прошлого года Совет молодежных организаций Литвы (СМОЛ) начал сбор подписей граждан за поправку к статье Конституции, которая узаконила бы возможность молодым людям с шестнадцатилетнего возраста голосовать на выборах мэров и в муниципальные советы.

Согласно действующему законодательству, баллотироваться в Европейский парламент могут лица, достигшие 21 года, а в муниципальный совет – лица, достигшие 18-летнего возраста.

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