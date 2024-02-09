В Литве будет рассматриваться вопрос о лишении гражданства бывшего сотрудника КГБ

"Будет рассматриваться вопрос о Ю. Кудимове. Министерство внутренних дел (МВД) обратилось по поводу него, комиссия соберется, а на заседании будет присутствовать и представитель Ю. Кудимова", – сообщил агентству Elta пресс-секретарь президента Ридас Ясюленис.

В августе прошлого года министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой лишить Ю. Кудимова литовского гражданства, предоставленного ему в порядке исключения.

Департамент миграции, обобщив информацию, предоставленную всеми ответственными ведомствами, в своем обращении к Министерству внутренних дел (МВД) заявил, что гражданин Литвы Ю. Кудимов осуществляет деятельность, несовместимую с интересами национальной безопасности Литвы.