В Литве будет рассматриваться вопрос о лишении гражданства бывшего сотрудника КГБ

"Будет рассматриваться вопрос о Ю. Кудимове. Министерство внутренних дел (МВД) обратилось по поводу него, комиссия соберется, а на заседании будет присутствовать и представитель Ю. Кудимова", – сообщил агентству Elta пресс-секретарь президента Ридас Ясюленис.
В августе прошлого года министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой лишить Ю. Кудимова литовского гражданства, предоставленного ему в порядке исключения.
Департамент миграции, обобщив информацию, предоставленную всеми ответственными ведомствами, в своем обращении к Министерству внутренних дел (МВД) заявил, что гражданин Литвы Ю. Кудимов осуществляет деятельность, несовместимую с интересами национальной безопасности Литвы.
По данным департамента, Ю. Кудимов принимал участие в управлении российскими госкомпаниями, в схемах непрозрачного финансирования избирательных кампаний в западных странах из России, до сих пор поддерживает связи с влиятельными лицами в России, связанными с российскими спецслужбами. Департамент государственной безопасности (ДГБ) заключил, что деятельность Ю. Кудимова представляет угрозу интересам безопасности Литвы.
Вопрос Илзе Лиепы будет рассмотрен на следующей неделе
По словам Р. Ясюлениса, на заседании Комиссии по вопросам гражданства 14 февраля будет рассмотрен вопрос и о лишении гражданства балерины Илзе Лиепы, проживающей в России.
В ноябре прошлого года стало известно, что российская балерина с литовским гражданством Илзе Лиепа открыто выразила свое расположение и поддержку Москве.
В конце ноября А. Билотайте обратилась к Г. Науседе по поводу лишения И. Лиепы гражданства Литвы.