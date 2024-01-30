В индексе восприятия коррупции Литва опустилась на 34 место

"Я думаю, что результаты этого года посылают четкий сигнал: законы не работают сами по себе. Поэтому, если мы не предпримем более конкретных и активных действий на практике, результат Литвы не изменится. Прежде всего, крайне важно, чтобы руководители бизнес-предприятий и учреждений государственного сектора заняли четкую позицию о недопустимости взяточничества в их деятельности. Думаю, самое время согласиться с тем, что это неотъемлемая часть разговора о качестве услуг и доверии к государству", - цитируется в пресс-релизе руководитель литовского отделения "Transparency International" (TI) Ингрида Калинаускене.