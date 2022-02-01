— Что касается ответных мер — они будут жесткими, президент об этом сказал. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято. Оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы. Мы предложили литовским коллегам диалог по этому вопросу. Дверь никогда не закрыта. Мы обратились с предложением в правовом поле провести консультации и определить дальнейшие наши взаимоотношения.
Головченко заявил, что Литва нарушила межправительственное соглашение о железнодорожном сообщении, а также документы о транзите, касающиеся стран, не имеющих выхода к морю.
— Искали решение, как наказать Беларусь, а наказали сами себя. И так не блестящая экономика Литвы сейчас несет большие потери, в частности транспортный сектор, — отметил премьер.
По словам Головченко, Беларусь к этой ситуации готовилась и переориентировала транзит на Россию. Потери белорусских производителей из-за увеличения маршрута компенсирует рост цен на продукцию на мировых рынках, уверен он.
— Более того, мы взыщем штрафы, которые нам полагаются за расторжение контрактов. Уже соответствующее исковое заявление подано в литовский суд. Взыщем с них также и упущенную выгоду, а это большие суммы.
Роман Головченко также сообщил, что Литве предложены варианты выхода из создавшейся ситуации, если ответ в ближайшие дни не будет получен, то Беларусь введет ответные меры.
— Это будут не санкции. Это будут ответные защитные меры, — подчеркнул он.
Литва остановила транзит калийных удобрений из Беларуси с 1 февраля. Накануне Александр Лукашенко заявил, что если Литва продолжит "давить Беларусь", то "мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литву и Россию связывают тесные торговые отношения: что планирует делать бизнес (29)
Литовские товары составляют лишь небольшую часть (1/10)...
Глава Минздрава рассказал, какие ограничения будут действовать (14)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в интервью на LRT...
В интернете делятся призывом блокировать движение в центре Вильнюса с помощью тягачей (24)
Жители, вдохновленные протестами дальнобойщиков...
В Беларуси рассказали про ответ Литве за прекращение транзита калия (8)
Беларусь примет в отношении Литвы ответные меры, если в...
Пандемия разгорается по всей Литве – преодолен еще один рубеж (11)
Эпидемиологическая ситуация в Литве преодолела еще...