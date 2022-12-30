Эту информацию подтвердила кандидат партии на пост мэра Вильнюса Ева Качинскайте-Урбонене. Она сказала, что рада, что В. Успасских решил подключиться к списку кандидатов в совет и "таким образом усилить его".

Еще в начале декабря В. Успасских, призываемый соратниками по партии, рассматривал возможность баллотироваться в Вильнюсский городской совет. Хотя он уже был внесен в список, свой окончательный вердикт он объявил только в пятницу, в последний день регистрации кандидатов.

Вечер пятницы является крайним сроком для партий, политических комитетов и самовыдвиженцев, чтобы подать заявки на участие в выборах в местные органы власти. ELTA напоминает, что выборы муниципальных советов и мэров пройдут 5 марта 2023 года.