Uber, Bolt, Wolt и другие: в какую ловушку могут попасть работники электронных платформ, и чем может помочь ЕС

Суть проблемы

Предметом для обсуждения на январской сессии ЕП стала спорная директива о работе платформ, впервые предложенная Европейской комиссией (ЕК) в 2021 году. Ее целью было согласование определений занятости в ЕС. В декабре 2022 года компромиссное предложение относительно своей позиции по этому вопросу было внесено в Совет ЕС Чехией, занимавшей пост председателя, но тогда позиция не была утверждена.

Главный вопрос, возникающий в связи с работой людей на такие платформы, заключается в том, кем их считать – самозанятыми или наемными работниками.

Отсутствие полноценного отнесения работников к той или иной группе подразумевает сложности при защите прав таких людей и как следствие – отсутствие определенных социальных гарантий, права на минимальную заработную плату, отдых, медицинское страхование и др.

Как пояснила докладчик проекта о защите прав работников электронных платформ Элисабетта Гуалмини, первый шаг – закрепить статус работника.

"Важно обозначить, это самозанятой или наемный работник. Второе – функционирование алгоритмов в работе платформы, обеспечение прозрачности", - заметила она, делая упор на слове "прозрачность" ввиду недавнего коррупционного скандала в Европарламенте, подорвавшем доверие европейских жителей.

"Кроме того, важно обеспечить сохранность личных данных работника, поскольку зачастую эти работники – несовершеннолетние. В связи со всеми вышеупомянутыми факторами мы внесли предложения по поправкам к презумпции трудовых отношений", - заявила Э. Гуалмини.

Как же понять, кто самозанятой, а кто является наемным работником?

"В нашем понимании это так: если нет субординации и контроля, то ты самозанятое лицо. Если есть контроль, субординация, четкие задачи, отведенное для работы время – это наемный работник. В случае, если человек самозанятый, он сам выбирает, сколько времени отводить для работы и с какой интенсивностью это делать", - отметила депутат Европарламента.

Комитет Европейского парламента по занятости и социальным вопросам в своем проекте директивы предлагает, чтобы платформа юридически считалась работодателем, если соответствует как минимум двум из пяти критериев:

- платформа определяет уровень вознаграждения или устанавливает верхние его пределы;

- контролирует выполнение работ с помощью электронных алгоритмов;

- ограничивает свободу выбора рабочего времени или периодов отсутствия;

-устанавливает конкретные обязательные правила относительно внешнего вида, поведения по отношению к получателю услуги или выполнения работы;

- ограничивает возможность создания клиентской базы или выполнения работы для любой третьей стороны.

В соответствии с планом комитета предполагается, что гиг-работники (фрилансеры, которые нанимаются на разовую подработку – Delfi) состоят в трудовых отношениях с платформами, и, если платформа хочет утверждать обратное, ей придется доказать, что она не соответствует вышеупомянутым критериям.

Как это повлияет на Литву

В Литве действует большое количество электронных платформ, которые специализируются не только на перевозке пассажиров или доставке еды (Bolt и Wolt, например), но и те, что занимаются предоставлением услуг красоты или уборки (Treatwell, к примеру).

Представитель Министерства социальной защиты и труда Литвы (Соцмин) Кястутис Заура заметил, что в Литве, в отличии от друг стран-членов ЕС, каких-то особых проблем, связанных с работой электронных платформ, пока нет.

"В других странах ЕС были даже судебные процессы, которые были нацелены именно на установление статуса работника. Если оценивать предложение, которые было представлено Европейской Комиссией, то в Литве это меняло бы закон, поскольку в нашем Трудовом кодексе не предусмотрена презумпция (трудовых отношений, - Ред.), у нас такого ведомства нет. Это было бы новинкой, которую пришлось бы внедрять в трудовые отношения. Мы со своей стороны детально оценивали работу самозанятых лиц (…) Говорить о влиянии на Литву можно будет после того, как будет принят окончательный текст директивы", - заметил представитель Соцмина.

Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, который выступил за продвижение этой директивы, заявил, что она не должна быть во главе угла.

Petras Auštrevičius © DELFI / Karolina Gudžiūnienė

"По моему мнению, главными должны оставаться национальные интересы страны, при этом можно было бы обращаться к директиве, если это потребуется. Но в целом, как мне кажется, важно, чтобы на уровне стран-членов ЕС было достигнуто какое-то общее соглашение, чтобы в разных странах кардинально не менялось регулирование работы электронных платформ, чтобы права таких платформ не сужались. Это очень важный момент. Потому что мы, все же, работаем на едином рынке, и платформы также должны работать в этих условиях и с учетом установленных правил", - сказал он.

Европарламентарий Вилия Блинкявичюте отметила, что директива направлена ​​на борьбу с неправильной классификацией работы на таких платформах и защиту работников.

Vilija Blinkevičiūtė © ELTA / Marius Morkevičius

"Нужно защищать людей, работающих на платформах, чтобы они не попали ловушку, в которой происходит так, что они работают по трудовым отношениям, но не имеют никаких социальных гарантий. И, конечно, чтобы они знали, каков их реальный статус", - заметила она.

В прошлом году количество сотрудников цифровых платформ на рынке ЕС достигло 28,3 млн человек. Предполагается, что в 2025 году их число может достигать 45 миллионов. 39 процентов из работающих на таких платформах оказывали транспортные услуги, 24 процента - услуги по доставке еды или других товаров на дом, 19 процентов оказывала услуги на дому.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом



