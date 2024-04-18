У кандидата в президенты Вегеле неприятности из-за подаренных на праздник женщинам цветов

 
ELTA
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Ignas Vėgėlė
Ignas Vėgėlė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Кандидат в президенты Литвы Игнас Вегеле нарушил Кодекс о выборах, когда по случаю 8 марта дарил цветы потенциальным избирателям, такой вердикт вынес Главизбирком (ГИК).

Комиссия установила, что Вегеле нарушил кодекс, когда во время ярмарки Казюкаса в Вильнюсе дарил цветы встреченным женщинам.

ГИК получил 4 сообщения о том, что Вегеле дарил цветы женщинам, люди просили оценить, не является ли это подкупом избирателей.

Комиссия 28 марта решила начать расследование, чтобы выяснить ситуацию.

На заседание 18 апреля не явился ни сам кандидат, ни его представители. В представленных прежде объяснениях Вегеле сказал, что дарил цветы знакомым женщинам и передал букет премьер-министру Ингриде Шимоните.

Адвокат Вегеле уверяет, что 8 марта он неоднократно публично дарил цветы женщинам, которых встречал на улице, своим знакомым, коллегам. Он уверяет, что этот случай никак не связан с президентскими выборами.

Вегеле сказал, что не помнит, сколько цветов он подарил, сколько за них заплатил.

По словам кандидата, это было спонтанное решение – цветы он покупал за свои деньги.

Однако согласно кодексу о выборах, ГИК расценивает такие подарки как подкуп избирателей – цветы вручены женщинам с целью побудить их участвовать в выборах и голосовать за Вегеле.

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