Тихановская раскритиковала инициативу ограничить поездки белорусов на родину

"Мы чрезвычайно благодарны Литве и правительству Литвы, которые так гостеприимно приняли тысячи белорусов, но просим: не группируйте белорусов с россиянами и теми, кто помогает режиму", - говорит С. Тихановская в комментарии, переданном Elta.

"Мы согласны с тем, что сторонники войны и диктатора не должны иметь права жить в Литве. Мы согласны с тем, что те, кто уехал по гуманитарным визам, также не должны возвращаться из-за угрозы их безопасности. Эта норма уже есть в законе. Мы не поддерживаем ограничения для всех белорусов", - подчеркивает лидер белорусской оппозиции.

Поэтому С. Тихановская говорит, что критически относится к инициативе по ограничению возможности белорусов возвращаться на родину.