Тихановская о проявлениях литвинизма: заявления провокаторов абсурдны и возмутительны

"Недавно литовские информационные порталы обсуждали высказывания неизвестных провокаторов, унижающие Литву и литовцев. Уверяю вас, что подобных антилитовских высказываний в белорусском обществе не так много и они несущественны", – обратилась С. Тихановская к участникам дискуссии "Литвинизм: происхождение, влияние и вызовы белорусско-литовским отношениям", проходившей дистанционно в Сейме в понедельник.

"Белорусы действительно уважают суверенитет Литвы, ее историю и самосознание", – заверила она.

По мнению С. Тихановской, высказывания различных людей с враждебными и литвинистскими взглядами являются провокациями, цель которых – "нанести ущерб литовско-белорусскому доверию и дружбе".

"Они стремятся нас расколоть, чтобы белорусы поддались влиянию русского мира", – подчеркнула политик.

"Хочу надеяться, что этим провокаторам не удастся добиться своих целей, а вызовы только укрепят наши отношения", –выразила надежду она.