Тихановская о проявлениях литвинизма: заявления провокаторов абсурдны и возмутительны

"Недавно литовские информационные порталы обсуждали высказывания неизвестных провокаторов, унижающие Литву и литовцев. Уверяю вас, что подобных антилитовских высказываний в белорусском обществе не так много и они несущественны", – обратилась С. Тихановская к участникам дискуссии "Литвинизм: происхождение, влияние и вызовы белорусско-литовским отношениям", проходившей дистанционно в Сейме в понедельник.
"Белорусы действительно уважают суверенитет Литвы, ее историю и самосознание", – заверила она.
По мнению С. Тихановской, высказывания различных людей с враждебными и литвинистскими взглядами являются провокациями, цель которых – "нанести ущерб литовско-белорусскому доверию и дружбе".
"Они стремятся нас расколоть, чтобы белорусы поддались влиянию русского мира", – подчеркнула политик.
"Хочу надеяться, что этим провокаторам не удастся добиться своих целей, а вызовы только укрепят наши отношения", –выразила надежду она.
Поэтому она в очередной раз повторила, что у демократической Беларуси нет никаких претензий ни на территорию Литвы, ни на ее историческое самосознание.
"Заявления провокаторов абсурдны и возмутительны, они противоречат базовым принципам демократии и национальным интересам Беларуси. Я хотела бы подчеркнуть общую позицию – у нас нет и никогда не будет никаких территориальных претензий к Литве. Территория Литвы и Литовское государство принадлежат только литовцам. Здесь никаких вопросов нет", – подчеркнула С. Тихановская и отметила, что оппозиционные силы Беларуси помогут Литве выявить провокаторов.
"Мы серьезно относимся к этому вопросу. Мы понимаем обеспокоенность литовцев по поводу безопасности. Агентам Лукашенко не место ни в Литве, ни в Евросоюзе. Их нужно депортировать", – заключила она.
В последнее время в публичном пространстве появилась обеспокоенность участившимися cлучаями проявлениями литвинизма – на это обратил внимание и член Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Раймундас Лопата. По его мнению, эскалация идеологии литвинизма и фальсификация истории Великого княжества Литовского (ВКЛ) связаны с кремлевским режимом.