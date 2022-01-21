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Великобритания рассматривает возможность дополнительно отправить сотни своих военных в соседние с Украиной страны в качестве "сдерживающего фактора" для России. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в Минобороны страны.
The Times узнала о планах Британии направить сотни военных в Литву и другие страны
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Речь идет об усилении военного присутствия в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, пишет газета. Страны НАТО обсудили этот вопрос на переговорах.

В Эстонии Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1,2 тысячи человек, куда входят 830 британских и более 300 французских военных. В стране также развернуты британские танки, бронетехника, самоходная артиллерия, инженеры, средства противовоздушной обороны и разведки.

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В Польше находятся 140 британских военнослужащих, в Украине ― около ста.

По данным The Times, Минобороны Великобритании обсуждает возможность усиления своих миссий в Восточной Европе "сотнями" боеспособных солдат в кратчайшие сроки.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что возможность увеличения численности войск в восточной части альянса рассматривается.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о планах поставки Украине легких противотанковых оборонительных систем. Страны Балтии, по данным Reuters и Politico, получили разрешение США на поставки Украине американских ракет.

По данным военной разведки Украины, Россия разместила на границе более 127 тысяч военных и может использовать ракеты средней дальности для уничтожения "жизненно важных объектов" в Украине.

В США считают, что Россия может вторгнуться в Украину в «любой момент».

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