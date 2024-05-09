Таможни пяти стран подписали соглашение о применении единых мер по обеспечению санкций

"Литовская таможня, в процессе реализации международных санкций против России и Беларуси, применила одну из самых жестких мер по предотвращению обхода этих санкций. Литва постоянно стремилась к снижению риска обхода санкций во всех государствах Евросоюза. Мы рады, что к нашей инициативе в январе этого года присоединились Латвия и Эстония. А теперь это соглашение подписали Польша и Финляндия", – после подписания заявил генеральный директор Таможенного департамента Дарюс Жвиронас.