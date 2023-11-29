"Свобода и справедливость" представила своего кандидата в президенты

Кандидатуру Паулаускаса члены правления "Свободы и справедливости" одобрили единогласно.

На данный момент 5 политических партий представили своих кандидатов на пост президента: консерваторы Ингриду Шимоните, Литовский союз крестьян и зеленых Аурелиюса Веригу, Партия регионов Мантаса Варашку, демократический союз "Во имя Литвы" Гедримаса Еглинскаса, а Партия свободы – Дайнюса Жалимаса.

Известны еще три кандидата, которые сами выдвинули свои кандидатуры: врач Эдуардас Вайткус, экс-командарм Валдас Туткус и осужденный за мошенничество Антанас Кандротас.

Движение либералов 28 ноября сообщило, что своего кандидата на выборах 2024 года выдвигать не будет.