Страны Балтии, Польша и Чехия обратились в Еврокомиссию с просьбой запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС

По мнению министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса, санкций ЕС против агрессора России недостаточно, поэтому необходимы дополнительные меры по ограничению доступа российских товаров на рынок ЕС.
"Мы просим ЕК проанализировать возможность ограничения импорта в ЕС продуктов питания российского и белорусского происхождения. Совместным обращением четырех стран мы стремимся решить насущную проблему, которая нас объединяет. Пока Россия ведет жестокую, незаконную войну против Украины, ее зерно продолжает поступать на рынок ЕС. Например, в 2023 году ЕС импортировал 1,53 млн тонн российского зерна на сумму 437,5 млн евро", - цитируется в сообщении министр К. Навицкас.
Министры, подписавшие обращение, подчеркнули, что Россия использует доходы от экспорта зерна в ЕС для финансирования войны с Украиной.
"Как государства-члены ЕС, мы считаем необходимым выполнить наше моральное обязательство прекратить любую торговую деятельность, которая могла бы укрепить способность России и ее сторонницы Беларуси продолжать конфликт в Украине, тем более что часть российского импорта может включать украденное зерно из оккупированных территорий Украины. Кроме того, российский импорт оказывает давление на внутренний рынок ЕС и напрямую конкурирует с продукцией фермеров ЕС", - говорится в обращении к ЕК.
Этот вопрос планируется обсудить на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС, которое состоится 26 марта.