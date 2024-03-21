Страны Балтии, Польша и Чехия обратились в Еврокомиссию с просьбой запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС

По мнению министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса, санкций ЕС против агрессора России недостаточно, поэтому необходимы дополнительные меры по ограничению доступа российских товаров на рынок ЕС.

"Мы просим ЕК проанализировать возможность ограничения импорта в ЕС продуктов питания российского и белорусского происхождения. Совместным обращением четырех стран мы стремимся решить насущную проблему, которая нас объединяет. Пока Россия ведет жестокую, незаконную войну против Украины, ее зерно продолжает поступать на рынок ЕС. Например, в 2023 году ЕС импортировал 1,53 млн тонн российского зерна на сумму 437,5 млн евро", - цитируется в сообщении министр К. Навицкас.

Министры, подписавшие обращение, подчеркнули, что Россия использует доходы от экспорта зерна в ЕС для финансирования войны с Украиной.