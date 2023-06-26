Столтенберг в Литве: волнения в РФ свидетельствуют о том, какую стратегическую ошибку совершил Путин

"События этих выходных в России — их внутреннее дело, но они свидетельствуют о том, какую большую стратегическую ошибку совершил президент Путин, когда аннексировал Крым и начал войну против Украины", — сказал Й. Столтенберг на пресс-конференции после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

Он также заверил, что НАТО продолжает следить за ситуацией в Беларуси в отношении размещенного там российского ядерного оружия. Генсек НАТО подчеркнул, что не видит угрозы применения ядерного оружия.

"Мы также следим за ситуацией в Беларуси. Мы осуждаем решение России разместить там ядерное оружие, это безответственное решение", — подчеркнул Й. Столтенберг.