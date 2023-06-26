26 июня 2023 г. 12:21

Столтенберг в Литве: волнения в РФ свидетельствуют о том, какую стратегическую ошибку совершил Путин

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: LRPK / Robertas Dačkus

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибывший с визитом в Литву, говорит, что волнения в России, вызванные мятежом наемников "группы Вагнера", свидетельствуют лишь о том, что президент Владимир Путин совершил большую стратегическую ошибку, начав войну в Украине.

"События этих выходных в России — их внутреннее дело, но они свидетельствуют о том, какую большую стратегическую ошибку совершил президент Путин, когда аннексировал Крым и начал войну против Украины", — сказал Й. Столтенберг на пресс-конференции после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

Он также заверил, что НАТО продолжает следить за ситуацией в Беларуси в отношении размещенного там российского ядерного оружия. Генсек НАТО подчеркнул, что не видит угрозы применения ядерного оружия.

"Мы также следим за ситуацией в Беларуси. Мы осуждаем решение России разместить там ядерное оружие, это безответственное решение", — подчеркнул Й. Столтенберг.

"Мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие, но НАТО сохраняет бдительность ", — сказал он.

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