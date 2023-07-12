Столтенберг - у Москвы нет права голоса: только союзники и Украина могут решать, будет ли Украина в НАТО

"Даже во время войны с Россией мы продолжаем осуществление реформ – ясно стремимся к евроатлантическому членству", – подчеркнул Зеленский и поблагодарил Литву .

"Я знаю, сколько разговоров, переговоров и договоренностей потребовалось, чтобы добились этого результата. Наш ждет долгий путь до обеспечения полного взаимодействия, наши военные опытные, они привыкли к сотрудничеству с НАТО, они уже доказали, что отлично умеют пользоваться оружием, беречь и защищать демократию, отражать атаки террористов", – сказал он.

По словам Зеленского, для Украины важно, что отказались от плана по действиям.

"Мы услышали положительные новости о новом пакете для обороны от наших партнеров. На этом саммите уже было немало встреч, заключены некоторые соглашения", – сказал президент Украины.

"Безопасность это то, чего нам сегодня не хватает – сотрудничество между всеми партнерами, несомненно поможет восполнить этот дефицит", – сказал Зеленский. Он поблагодарил генсека НАТО за то, "что предоставляет нам доверие еще на год".

"За ту энергию, которой делится и которую распространяет саммит – мы видим все флаги на улицах. Это естественная, не искусственная, человеческая связь", – подчеркнул президент Украины.

"Мы не члены НАТО, но это реальность – это будущее", – сказал президент.

"Украина точно станет гарантией безопасности в будущем", – заметил он и признал, что некоторые вещи партнерам сложно объяснить.

"Не отвечайте пожалуйста", – шутил Йенс Столтенберг, генсек НАТО, когда Зеленскому задали вопрос об истребителях F-16.

"Если хотите, уважаемый, Йенс, ответьте сами на все три вопроса: и о НАТО и о другом", – парировал Зеленский.

Об отношениях Альянса с Украиной рассказал глава НАТО.

"Сегодня мы встречаемся как равные. Я жду того дня, когда мы встретумся как союзники", – констатировал Столтенберг.

Он сказал, что сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда бы то ни было.

Он сказал, что Кремль и его руководство недооценили Украину.