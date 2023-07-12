12 июля 2023 г. 09:27

Столтенберг: страны НАТО договорились о нижнем рубеже расходов на оборону - 2% от ВВП

 
ELTA
ru.DELFI.lt
NATO generalinio sekretorius Jensas Stoltenbergas
NATO generalinio sekretorius Jensas Stoltenbergas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что во вторник на саммите Альянса союзники решили установить минимальный предел расходов на оборону в размере 2 проц. от ВВП.

"Сегодня союзники решительно обязались ежегодно инвестировать в оборону не менее 2 процентов от ВВП и выполнять свои обязательства как можно скорее", - сказал Й. Столтенберг на пресс-конференции после первого дня саммита НАТО в Вильнюсе.

"11 союзников в настоящее время выделяют 2 процента или выше, и мы ожидаем, что это число в следующем году значительно увеличится", - отметил Й. Столтенберг.

Ожидалось, что на саммите НАТО в Вильнюсе члены альянса договорятся о более высоких ассигнованиях на оборону.

В настоящее время государства руководствуются Уэльским соглашением 2014 года, в котором предусматривается, что страны НАТО до 2024 году будут стремиться выделять не менее 2 проц. от валового внутреннего продукта (ВВП) на оборонные расходы.

На Вильнюсском саммите предполагалось договориться о том, что 2 проц. от ВВП будут нижним рубежом.

Только 11 из 31 члена Альянса должны достичь или превысить эту цель уже в этом году – США, Великобритания, Финляндия, Греция, Венгрия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Румыния и Словакия.

В прошлом году ассигнования Литвы на оборону составили 2,52 проц. от ВВП.

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