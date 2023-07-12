Столтенберг: страны НАТО договорились о нижнем рубеже расходов на оборону - 2% от ВВП

"Сегодня союзники решительно обязались ежегодно инвестировать в оборону не менее 2 процентов от ВВП и выполнять свои обязательства как можно скорее", - сказал Й. Столтенберг на пресс-конференции после первого дня саммита НАТО в Вильнюсе.

"11 союзников в настоящее время выделяют 2 процента или выше, и мы ожидаем, что это число в следующем году значительно увеличится", - отметил Й. Столтенберг.

Ожидалось, что на саммите НАТО в Вильнюсе члены альянса договорятся о более высоких ассигнованиях на оборону.

В настоящее время государства руководствуются Уэльским соглашением 2014 года, в котором предусматривается, что страны НАТО до 2024 году будут стремиться выделять не менее 2 проц. от валового внутреннего продукта (ВВП) на оборонные расходы.

На Вильнюсском саммите предполагалось договориться о том, что 2 проц. от ВВП будут нижним рубежом.