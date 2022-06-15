Столтенберг: не все боевые части НАТО для Литвы будут дислоцированы в стране

На пресс-конференции перед встречей министров обороны генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подчеркнул, что укрепление передовых частей будет продолжаться.
"У нас будут заранее распределенные боевые части. Не все будут постоянно дислоцироваться в Литве или других странах восточной части НАТО", - отметил глава НАТО.
Он отметил, что эти военные части будут тренироваться, проходить ротацию, знакомиться с территорией, местностью, будут работать с местными военными частями.
Й. Столтенберг также добавил, что усиление восточного крыла включает и другие элементы, например, "больше передового присутствия, (...) элементы штаба, которые очень важны для усиления управления и контроля".
"Будет заранее дислоцировано военное оборудование. Если есть заранее дислоцированная тяжелая военная техника, то людей перебросить не сложно", - отметил он.
Литва хотела бы, чтобы в стране была бригада НАТО. На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц обещал усилить батальон НАТО в Литве до бригады.
По информации Financial Times, Берлин предлагает бригаду в 3,5 тыс. человек дислоцировать не в Литве, а в Германии. При необходимости она может быть срочно переброшена в страны Балтии.
В то же время Reuters полагает, что в Германии может остаться около 3 тыс. военных, а в Литве их количество будет увеличено до 1,5 тыс.
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