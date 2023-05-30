Такое решение Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел приняли после того, как 23 мая несколько десятков депутатов Европейского парламента (ЕП) обратились с письмом к главам дипломатии Европейского союза (ЕС) с предложением включить преследователей В. Кара-Мурзы в национальные списки иностранцев, которым запрещен въезд.
"Людей, борющихся за демократию в России, называют предателями, потому что Путин боится демократии. В ответ на преследование оппозиционера Кара-Мурзы, Литва запретила въезд в страну 15 его преследователям из российской системы "правосудия", - написал во вторник в своем Twitter-аккаунте глава дипломатии страны Габриэлюс Ландсбергис.
"Литва посылает четкий сигнал – помогающие режиму лица, способствовавшие грубым нарушениям личных прав правозащитника Российской Федерации, в нашей стране – не желательны. С этим нельзя мириться ни в одном демократическом государстве", - в сообщении, распространенном Министерством иностранных дел (МИД), утверждает министр Агне Билотайте.
Национальные санкции в отношении должностных лиц России были применены на основании Закона о правовом статусе иностранцев, согласно которому иностранцы, публично и активно поддерживающие или участвующие в деятельности иностранного государства, нарушающей принципы международного права, в результате они включены в список нежелательных лиц члена ЕС или НАТО, им запрещен въезд в Литву как минимум на 5 лет.
Как ранее сообщала ELTA, в апреле 41-летний В. Кара-Мурза был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по "государственной измене" и другим обвинениям за критику войны России в Украине.
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