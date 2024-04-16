Спикер Сейма призывает ответственно отнестись к поискам нового министра образования

"Мы не обсуждали конкретных имен. Насколько понимаю, президент сказал, что не будет торопиться с утверждением (кандидатуры), а премьер-министр сказала, что не будет торопиться с представлением", – сказала журналистам В. Чмилите-Нильсен во вторник в Сейме.
"На мой взгляд, в нынешней ситуации не следует торопиться ни с каким кандидатом.
Естественно, время непростое и не так уж много месяцев осталось, чтобы можно было экспериментировать. Я оправдываю то, что поиск кандидата ведется ответственно", – сказала она.
Хотя политик и признала, что для образовательного сообщества приближается напряженный период – экзаменационная сессия на аттестат зрелости и время поступления в высшие учебные заведения, – тем не менее, В. Чмилите-Нильсен надеется, что "премьер-министр успешно справится с трудной задачей и найдет подходящего кандидата" в качестве замены ушедшего Гинтаутаса Якштаса.
На прошлой неделе тогдашний министр образования, науки и спорта Г. Якштас подал в отставку на фоне возникших проблем с промежуточными проверками. Его обязанности временно возложены на министра социальной защиты и труда Монику Навицкене.