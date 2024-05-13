2024.05.13 14:45

Спикер Сейма: надо приложить еще больше усилий, чтобы Украине было чем защищаться

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Marketa Pekarova Adamova, Viktorija Čmilytė-Nielsen
Marketa Pekarova Adamova, Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен уверяет, что Европа должна приложить еще больше усилий, чтобы помочь Украине защитить себя. Вопрос поддержки Украины и ее членства в Европейском союзе (ЕС) также обсуждался со спикером Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой, которая находится с визитом в Вильнюсе.

"В нынешний период, когда Украина сталкивается с весенне-летним усилением агрессии со стороны России, особенно важно, чтобы мы, демократии, приложили еще большие усилия, чтобы Украине было чем защищаться и она могла успешно защититься", - сказала она на пресс-конференции в понедельник.

В. Чмилите-Нильсен подчеркнула принятое еще в марте решение правительства о выделении 35 млн евро, способствуя многосторонней инициативе Чехии по приобретению и передаче боеприпасов Украине.

Спикеру парламента Литвы вторила и М. Пекарова Адамова. По ее словам, по мере приближения выборов в Европарламент государства должны сотрудничать еще теснее, чтобы противостоять прокремлевской пропаганде.

"Приближаются очень важные выборы в Европарламент, я знаю, что в Литве проходят президентские выборы, поэтому хотела бы подчеркнуть, что мы все сейчас сталкиваемся с угрозой российской пропаганды. Чехи расследовали деятельность очень важной прокремлевской сети, которая несколько недель назад финансировалась Россией. Это показывает, что мы все еще сталкиваемся с этой угрозой. Мы хрупкие, поэтому нам нужно очень тесно сотрудничать, потому что только крепкое партнерство поможет нам выстоять", - подчеркнула она.

По словам спикера Сейма, среди тем встречи также обсуждалась необходимость уже в июне начать переговоры о членстве Украины и Молдовы в ЕС. По ее словам, обсуждались и дальнейшие санкции против России.

Правительство приняло решение выделить 35 млн евро для содействия многосторонней инициативе Чехии по приобретению и передаче боеприпасов Украине.

Как указало правительство, в рамках этой инициативы страны участвуют в совместной закупке и передаче боеприпасов в Украину, определяя возможные запасы боеприпасов или источники быстрого производства для приобретения.

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