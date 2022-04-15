По ее словам, в последнее время Знамя мира (символ Пакта Рериха - международного договора о защите художественных и научных учреждений и исторических памятников) часто развивался в военной зоне Донецка как знак Новой России.

"Флаг мира, где на белом фоне изображены три рубиновых точки в кольце того же цвета, уже много десятилетий является символом Дня культуры. Это означало приверженность сохранению ценностей искусства, науки и культуры. Как это ни парадоксально, в последние годы в зоне боевых действий в Донецке часто развевается этот мирный флаг. Как знак Новой России, символизирующий три соединенных государства — Киевскую Русь (Украина), Беларусь (Беларусь) и нынешнюю Россию", — говорится в заявлении спикера Сейма.

"Но весь мир знает, что Новой России нет. И все понимают, что окровавленный символ больше не может олицетворять мир. Украина сейчас защищает мир, европейскую культуру и ценности. Пусть в этом году День культуры ознаменуется новым знаком мира — флагом Украины", — призвала она.

15 апреля во всем мире отмечается День культуры. 15 апреля 1935 года в Вашингтоне президент США Франклин Рузвельт и представители 20 стран Латинской Америки подписали соглашение о сохранении художественных и научных учреждений и исторических памятников. Это было первое международное соглашение такого рода.

В Литве в этот день возле Сейма обычно поднимают Флаг мира.