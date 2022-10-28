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Помощь Украине и укрепление восточного фланга НАТО – это две стороны одной медали, считает спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, которая участвует в заседании Балтийской Ассамблеи (БА) в Риге в пятницу.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© ELTA / Dainius Labutis

Выступая на открытии ассамблеи, она отметила важность роли парламентариев перед лицом войны в Украине, в поддержке решимость людей не сдаваться, сообщил отдел Сейма по связям с общественностью.

"Кремль делает ставку на то, что когда наступит зима, люди будут бояться роста цен на электроэнергию и инфляции, война против Украины станет обыденностью, а агрессию затмят другие мировые события. Поэтому я призываю вас продемонстрировать, что Кремль не может быть более неправ, как он ошибался много раз в этой войне", - цитируются в сообщении слова Чмилите-Нильсен.

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Наряду с усилиями по оказанию помощи Украине, по мнению спикера Сейма, необходимо добиваться безопасности стран Балтии и укреплять восточный фланг НАТО, поскольку неспособность защитить хотя бы одного члена НАТО "станет необратимым ударом по саму Альянсу".

"Я рассматриваю помощь Украине и укрепление восточного фланга НАТО как две стороны одной медали", — сказала Чмилите-Нильсен.

Глава парламента подчеркнула, что необходимо обеспечить Украину передовыми системами ПВО и добиться привлечения к ответственности виновных в российских преступлениях в Украине.

"Необходимо продолжать без колебаний оказывать давление на Россию, вводить новые и должным образом реализовывать уже применяемые санкции. Также необходима наша немедленная и долгосрочная поддержка в деле восстановления Украины", — заявила Чмилите-Нильсен.

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