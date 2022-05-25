Спикер Сейма Литвы: мир должен продолжать политику изоляции и давления на Россию

По ее словам, европейская и глобальная архитектура безопасности все еще находится под большой угрозой, усугубляемой разговорами об уступках России или предложениями решить проблемы войны за счет Украины, и важно продолжать вооружать Украину.

"Мир не может допустить того, чтобы такой подход возобладал. Если мы хотим остановить российскую агрессию, мы должны продолжать нашу политику санкций, которые только сейчас начинают давать эффект, политику изоляции и давления. Кроме того, важно вооружить Украину и сделать все, чтобы помочь ей победить, потому что сегодня она защищает демократию, западные ценности и европейскую безопасность", — передаются слова Чмилите-Нильсен в пресс-релизе Сейма.

Глава парламента отметила, что на этой встрече также обсуждались вопросы усиления обороны и мощностей на восточном фланге НАТО — создание бригад Альянса, превращение батальона США в постоянную военное подразделение, усиление противовоздушной обороны в Балтийском регионе.

По словам Чмилите-Нильсен, ожидается, что США будет способствовать принятию этих предложений на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.