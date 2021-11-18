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Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что каждый разговор лидеров ЕС с Александром Лукашенко является легитимизацией, поэтому она выразила надежду на то, ЕС сохранит единство в отношении санкций против минского режима.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Каждый разговор лидеров ЕС с А. Лукашенко является легитимизацией, поэтому мы должны понимать, что цель противной стороны – подорвать наше единство, а наша цель - сохранить единство ЕС в отношении санкций и соблюдать их, поэтому я надеюсь, что единство сохранится", - сказала она в четверг журналистам в Сейме.

Она также призвала к осторожной оценке "технических переговоров", которые Европейская комиссия намеревается провести с Беларусью, чтобы отправить находящихся там мигрантов в страны их происхождения.

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"Каждый такой шаг, который словно делается навстречу белорусскому диктатору, узаконивает его, мы должны осторожно оценивать такие шаги", – сказала В. Чмилите-Нильсен.

Представители ЕС заявляют, что переговоры ограничатся обсуждениями с Беларусью и Агентствами ООН по делам беженцев того, как лучше всего вернуть мигрантов, стремящихся попасть в Европу.

Между тем, министры иностранных дел ЕС договорились в понедельник принять меры по наложению санкций на те компании и лица, которые организует незаконный ввоз нелегальных мигрантов. Однако в интервью LRT в среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что была предпринята попытка исключить государственную авиакомпанию страны "Белавиа" из списка санкций.

Глава литовской дипломатии заявил, что не располагает точной информацией о том, какая страна сделала такое предложение, но не исключил, что это могла быть Германия.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель во второй раз на этой неделе разговаривала с Александром Лукашенко - это первые переговоры любого западного лидера после августовских президентских выборов в прошлом году, которые не признаны Западом.

В интервью BBC во вторник президент Гитанас Науседа заявил, что кризис нелегальной миграции на польско-литовской границе с Беларусью можно разрешить, обратившись и к А. Лукашенко. Между тем, премьер-министр Ингрида Шимоните и Г. Ландсбергис считают, что это может дать А. Лукашенко повод считать себя признанным лидером на Западе.

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