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Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен убеждена, что в Литве сейчас уделяют слишком много внимания российской вакцине "Спутник V". Она констатировала, что попадание российской вакцины в Литву - это скорее теоретическая возможность. Спикер заметила, что у Литвы есть четкий план приобретения вакцины, поэтому ей не надо думать о дополнительных закупках.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я считаю, что сегодня мы уделяем этой теме слишком много внимания. Во-первых, попадание российской вакцины в Литву - это скорее теоретическая возможность. Эта вакцина все еще не зарегистрирована в ЕС, ее здесь не могут распространять", – сказала Чмилите-Нильсен.

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"Во-вторых, даже если в ЕС ее зарегистрируют, у Литвы есть четкий план приобретения вакцины. Эта вакцина поступает по графику, ее количество не меняется", – заметила она.

Напомним, что правительство Литвы и президентская служба скептически оценили возможность использования вакцины "Спутник V". Между тем спецпредставитель ВОЗ в Европейском региона и бывший еврокомиссар по вопросам здравоохранения Витянис Андрюкайтис сказал, что обсуждаемые в Европе вопросы, связанные с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" не должны смешивать с политикой, а если эту вакцину утвердят как безопасную, ее должны использовать во всем регионе.

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