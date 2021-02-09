"Я считаю, что сегодня мы уделяем этой теме слишком много внимания. Во-первых, попадание российской вакцины в Литву - это скорее теоретическая возможность. Эта вакцина все еще не зарегистрирована в ЕС, ее здесь не могут распространять", – сказала Чмилите-Нильсен.
"Во-вторых, даже если в ЕС ее зарегистрируют, у Литвы есть четкий план приобретения вакцины. Эта вакцина поступает по графику, ее количество не меняется", – заметила она.
Напомним, что правительство Литвы и президентская служба скептически оценили возможность использования вакцины "Спутник V". Между тем спецпредставитель ВОЗ в Европейском региона и бывший еврокомиссар по вопросам здравоохранения Витянис Андрюкайтис сказал, что обсуждаемые в Европе вопросы, связанные с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" не должны смешивать с политикой, а если эту вакцину утвердят как безопасную, ее должны использовать во всем регионе.
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