Спикер парламента Литвы: это особенно важно, когда рядом идет война

"За это время выросло поколение, сформировавшееся в условиях независимости, у него есть возможности выбора, оно открыто для мира, его самовыражение ничто не сковывает. Но этому поколению, которое не столкнулось с оккупацией, не испытало борьбу за свободу, очень важно расставить ценностные акценты: ощутить, как появляется, зарождается свобода, какова цена ее укрепления, защиты и восстановления", – отметила Чмилите-Нильсен.

"Идет война – война против свободы", – прибавила она.

В своем выступлении Чмилите-Нильсен цитировала слова философа Леонидаса Донскиса: "Благодаря 11 марта я стал свободным человеком. Свобода стала существенным событием моей жизни".

Спикер парламента сказала, что "Акт о восстановлении независимого государства" "как юридический документ в одночасье не породил государство со всеми его атрибутами, но узаконил возможность, которой не было прежде".

"И эта возможность в тот момент стала как юридическим, так и политическим фактором, – сказала Чмилите-Нильсен. – Если говорить словами Донскиса, документ 11 марта создал существенное событие в жизни общества, осознание которого делает человека свободным".

"А эта свобода, осуществленная по публично заявленным правилам демократического образования, приводит к удивительной трансформации – люди становятся гражданами – гражданами со своими правами, свободами, обязательствами перед обществом, историей и будущим; свободными гражданами, которые могут создавать государство", – сказала спикер.

11 марта 1990 года Верховный совет-Восстановительный Сейм Литвы объявил о восстановлении Литовского государства. За проголосовали 124 депутата, 6 - воздержались.