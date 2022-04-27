"Вчера я услышала не в одной беседе, что вернуться к обычным отношениям, делать бизнес, как это было на протяжении десятилетий - такой возможности они уже не видят. И я думаю, что это хорошая, важная новость, потому что без лидерства Берлина мы были бы намного слабее как Европейский союз, так и блок", - сказала она в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

На встрече с политиками во вторник она сказала, что неоднократно слышала признание, что многолетняя политика Германии в отношении России и ее зависимость от российских энергоресурсов были "ошибкой".

"Во время визита я услышала хорошую новость о том, что принято решение о начале поставок тяжелого вооружения и на этой неделе в германском парламенте будет обсуждаться резолюция, которая должна обязать, побудить канцлера определиться относительно дальнейших поставок вооружений, чего давно просят украинцы", - утверждала она.

Чмилите-Нильсен подчеркнула, что Германия уже принимает меры по отказу от российских нефти и угля, а также рассматривает возможность ликвидации зависимости от газа.

"Никакой доброжелательности не осталось, Россия оценивается так, как и показывают ее действия: как агрессор, как государство, которое совершает кровавые преступления, преступления против человечности, осуществляет геноцид в Украине. Это уже можно классифицировать так. Именно так это расценивают наши союзники в Евросоюзе", - сказала глава парламента.

Во время своего визита в Германию в начале этой недели она попыталась убедить политиков этой страны в необходимости быстрее предоставить Украине европейскую перспективу, а также обсудила военную помощь Украине и увеличение присутствия немецких войск в странах Балтии.