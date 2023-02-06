Специально для Delfi – новый президент Чехии: Россия не вынесла урок

Бывший генерал НАТО высказывает принципиальную позицию в отношении помощи Украине и отмечает: нельзя идти на уступки России.

В эксклюзивном интервью порталу Delfi новый глава Чехии рассказал о вызовах, с которыми столкнулся в ходе борьбы за пост президента, настроениях в сообществах Западной Европы, оценил помощь НАТО Украине и сказал, как относится к разговорам о красных линиях в вопросе предоставления Украине современного оружия.

– Начнем с избирательной кампании в Вашей стране. Как Вы оцениваете дебаты, конкурентную борьбу с бывшим премьер-министром Андреем Бабишем? Какими были самые большие вызовы?

– Я думаю, что больше всего вызовов было связано с тем, что он часто искажает факты, а иногда – даже лжет. Видимо, он этой ложью и неточными фактами делает любые дебаты очень сложными. Человеку, который привык руководствоваться только фактами и аргументами, ими подтвержденными, сложно дискутировать с тем, для кого это неважно.

– Фраза Бабиша об обороне стран Балтии получила большой резонанс в общественном пространстве. После этого он уточнил свою мысль, но может ли такая позиция быть связана с мнением большинства чешского общества? Может, чехи так будут думать о Литве и ее обороне в случае войны?

– Иногда во время политических дебатов можно услышать аргументы, которые не касаются общества в целом, они касаются лишь специфической, избранной группы избирателей. Я понимаю, что эта фраза просто была частью его кампании. Андрей Бабиш часто играл сантиментами и эмоциями – в его кампании использовались эмоции страха перед войной и социального влияния войны. Когда Бабиш концентрировался на запуганных избирателях, он использовал как раз такие аргументы, которые, по его мнению, подействуют на таких людей.

Однако, когда он столкнулся с реальностью и серьезным неодобрением своих мыслей, связанных с нашими обязательствами перед коллективной обороной, в обществе, он очень быстро изменил свою позицию. Это высказывание нанесло ущерб, но это не значит, что это отношение чешского общества. Нет никаких сомнений, это акцентировало как наше правительство, так и я сам, что Чехия соблюдает принципы обязательства перед союзниками и солидарности с ними. Я готов еще раз заверить наших союзников – Польшу и страны Балтии, – что позиция нашего государства по этому вопросу не меняется.

– Лидеры Германии, принимая разные решения, опираются на настроение своих жителей, около 40% которых не поддерживают решение максимально оказывать помощь Украине. Как видите, решение максимально включиться в помощь Украине. Как Вы считаете, Германия - это исключение или, скорее, отражение реальности в Западной Европе?

– Есть и другие страны в Европе, жители которых запуганы, поэтому придерживаются более мягкой позиции в отношении России. Я думаю, что наша задача - постоянно напоминать, что любые уступки агрессору только побудят его к дальнейшим действиям. В отношении России и Путина у нас нет иного пути – только сохранять твердость, единство, соблюдать принципы международного права, не давать России даже допустить мысль, что она чего-то может добиться своей агрессивной политикой. Мы обязаны соблюдать этот принцип, в противном случае мы заставим Россию поверить, что она может так поступать, и в будущем столкнемся с проблемами.

Вчера я слышал министра иностранных дел России Лаврова, который на вопрос "Какая страна должна быть следующей?" без особых размышлений сказал, что Молдова. Это должно побудить нас понять, что Россия не вынесла урок, – Россия продолжит свою агрессивную политику, если мы позволим ей это сделать.

– Как вообще Вы оцениваете настроения в Европе в вопросе вооружения Украины и укрепления восточного фланга?

– Одно дело - предоставить Украине всю необходимую помощь, необходимую для эффективной обороны. Поэтому, я думаю, мы должны обеспечить Украину не только современными танками, артиллерией большой дальности и ракетными системами, но и новыми истребителями. Они в этом нуждаются. Нет иного пути - гарантировать победу над Россией на украинской земле, для этого надо предоставить Украине все необходимое.

Другой важный момент - твердо соблюдать режим санкций с Россией, никакого отзыва, никакого обхода через третьи страны. Для этого нужны координированные усилия, которые мы можем обеспечить все вместе.

Petras Pavelas © Scanpix / Reuters

– Вы имеете в виду, что Запад не должен думать ни о каких красных линиях в вопросе оружия, поставляемого Украине?

– Одно ясно: страны НАТО не могут участвовать в войне России с Украиной – это означало бы масштабную войну НАТО с Россией, очевидно, что никто такого конфликта не хотел бы. Однако сейчас Россия - агрессор против суверенной Украины. Если мы соблюдаем свободу самоопределения, суверенности и границ, признанных международными законами, принципы целостности, мы должны поддерживать Украину, чтобы она отвоевала это права в рамках международных норм. Поэтому мы не должны никак ограничивать материальную помощь Украине. Украина не может победить без нашей поддержки, поэтому мы считаем, что правда на стороне Украины, мы должны ее поддерживать всеми возможными способами.

– Как Вам известно, Литва, Латвия и Эстония добиваются большей обороны со стороны Альянса. Вы долго работали в НАТО. Как это могло бы выглядеть? Правильно ли поступает Литва, оказывая давление на Германию?

– Внутри НАТО идут масштабные дебаты относительно укрепления восточного фланга и тех мер, которые были приняты после оккупации Крыма. Много говорят о переходе от отпугивания к передовой обороне, также говорят об увеличении нынешних сил до размеров бригад. Я думаю, все эти вопросы станут предметом дискуссий до саммита НАТО этим летом в Вильнюсе. До того также будут проходить важные встречи на уровне министров обороны и иностранных дел, командующих генштабов – они обсудят конкретные меры, которые потом применят и утвердят на саммите. Итак, несколько ближайших месяцев будут активно обсуждать конкретные вопросы, и, я думаю, мы найдем эффективные меры для укрепления обороны не только на восточном фланге, но и во всем Альянсе.

- После падения ракеты в Польше говорили о том, насколько быстрой может быть реакция НАТО, если будет совершено нападение на одну из восточных стран. Как Вы считаете, насколько быстро можно перейти от консультаций к действиям?

– НАТО доказал, что может работать очень эффективно, когда на него оказывают давление – многое из того, чего мы не могли себе представить 10 лет назад, в короткое время стало реальностью. Если оценивать только передовые силы, то это потребовало год с момента принятия решения до появления физических сил на земле – это очень быстрая реакция. Что касается средств, которые должны применяться в более короткий срок, то мы значительно усовершенствовали процессы и процедуры.

Ежегодно меняется система кризисных мер – об этом заранее договорились на политическом уровне, итак, что касается неожиданных событий, не требующих политических консультаций и политических решений, у нас есть механизм, который может реагировать очень быстро. Эту систему пересматривают и приспосабливают каждый год. Итак, я думаю, мы на верном пути, нас не застанут врасплох, мы постоянно совершенствуем процедуры. Именно это я вижу, оценивая эффективность НАТО последних нескольких лет.

Dainora Pankūnė © DELFI / Josvydas Elinskas

– Публично часто упоминается аргумент, что не надо допускать эскалации ситуации – боятся, как бы Россия не предприняла более жестокие меры. Что Вы об этом думаете?

– В стратегическом мышлении России и в документах есть принцип "эскалации деэскалации". Россия угрожала серьезным военным ответом, включая атомное оружие, и использовала это как инструмент для эскалации до такого уровня, чтобы запугать любого потенциального оппонента. Я думаю, что с помощью всех мер безопасности, мы должны оставаться твердыми и не уступать свои позиции.

Мы не должны бояться угроз со стороны России, мы не должны позволять загонять себя в угол, поскольку мы, НАТО, - самая мощная военная организация в мире, мы не стремимся и не хотим угрожать России, но мы в то же время не дадим угрожать нам. Мы должны быть твердыми и открытыми, при этом не допускать эскалации, но ясно показывать, что не дадим нарушить безопасность стран НАТО, что мы не откажемся от наших принципов, что будем соблюдать международные нормы, а угрозы применения военной силы нас не запугают.

– Благодарю за уделенное время.