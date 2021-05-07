Советник Тихоновской: только санкции вынудят белорусский режим пойти на уступки

"Я считаю, что это (четвертый пакет санкций) должно быть реализовано как можно скорее, мы понимаем, что режим не примет предложение диалога без давления. Только давление, то есть экономические санкции, политическая, дипломатическая изоляция вынудят режим пойти на уступки", - сказал в пятницу Ф. Вячорка, который участвовал в онлайн-пресс-конференции в Сейме.

"Только серьезные политические действия на уровне Европейского союза (ЕС), США, Канады и Соединенного Королевства дадут какие-то результаты. Как только будут приняты санкции, нужно будет сесть за один стол и пытаться решить кризис мирно, так что я обращаюсь к международному сообществу, правительству Литвы, которые являются нашими друзьями, все мы понимаем: если мы все будем делать последовательно и вместе со всеми другими заинтересованными лицами, то (добьемся результата)", - сказал советник лидера оппозиции.

Член Европарламента (ЕП), либерал Пятрас Ауштрявичюс сказал, что четвертый пакет санкций "неизбежен".

"Нам нужно дать созреть в ЕС коалиции, которая станет инициатором, хорошо, если это будут Балтийские государства, но хотелось бы, чтобы это были и другие государства, этот пакет санкций должен быть намного сильнее. Мы должны увидеть в нем те меры и тех лиц, которые на самом деле совершают преступления против народа и независимости Беларуси", - отметил П. Ауштрявичюс.

Представитель консерваторов Даля Асанавичюте выразила надежду, что о ситуации в Беларуси напомнит проведенная в Сейме в пятницу международная конференция об угрозе авторитаризма для свободы слова и самовыражения.

"Угроза авторитаризма для свободы самовыражения и слова в Беларуси нарастает, (...) только в прошлом году зафиксировано 480 задержанных журналистов", - сказала Д. Асанавичюте на пресс-конференции.

ЕС применил к Минску три пакета санкций, поскольку Александр Лукашенко по-прежнему жестоко подавляет протесты, участников которых задерживают, преследуют и запугивают.

Санкции индивидуально применяли несколько раз и страны Балтии.

А. Лукашенко правит страной с численностью населения 10 млн человек с 1994 года.