Советник президента: в Литве ждут больше сотрудников Frontex

"Как известно, их в Литву прибыло уже 30. Еще планируется пополнение", – сказала в четверг радиостанции LRT старший советник президента по вопросам внешней политики Скайсгирите.
Точное число она не назвала.
Frontex решило направить в Литву 30 представителей еще до пика кризиса с мигрантами, который был достигнут на минувшей неделе, когда в страну за сутки из Беларуси прибывали более ста нелегальных мигрантов.
По словам Скайсгирите, президент на последнем саммите ЕС поднимал вопрос миграции из Беларуси, и "действительно получил поддержку и понимание" в этом вопросе.
По ее словам, греческий премьер Кириакос Мицотакис на заседании Совета руководителей ЕС отозвался на просьбы Литвы о помощи и сказал, что Греция могла бы поделиться опытом в управлении миграционным кризисом.
Сама Греция в середине минувшего десятилетия столкнулась с огромной волной миграции, когда просители убежища из стран Ближнего Востока массово хлынули в страну через Средиземное море.
"Мы ждем помощь от всех, и, конечно, это следует делать как можно быстрее", – сказала Скайсгирите.
В Литву из Беларуси в этом году попали уже более 1500 нелегальных мигрантов.
Литовские должностные лица утверждают, что рост нелегальной миграции является гибридной атакой против Литвы со стороны белорусского режима.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовские работодатели готовы поддержать закон об увольнении непривитых работников (63)
С середины сентября в Латвии можно будет увольнять...
Вакцинация без регистрации – каждый четверг по всей Литве (7)
С 8 июля каждый четверг во всех центрах вакцинации...
Кризис мигрантов: в Литве задержаны еще 93 нелегала из Беларуси (44)
За минувшие сутки в Литве задержаны еще 93 нелегальных...
Коронавирус в Литве: 34 новых случая, никто не умер (4)
За минувшие сутки в стране были выявлены 34 новых случая...
Пресс-конференция главы Литвы и премьера Испании была прервана: истребители должны были срочно подняться в воздух (7)
8 июля на базе ВВС Литвы в Шяуляй президент Литвы...