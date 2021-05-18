"Если бы была попытка заявить, что брак - это не только согласие мужчины и женщины, то можно будет трактовать как нарушение Конституции", – сказала она.

При этом, советник президента отметила, что пока конкретные проекты законов в Сейме не зарегистрированы.

"У нас пока нет текста, на который мы могли бы ссылаться, и который мы могли бы как-то комментировать", – пояснила она.

В минувшую субботу в Вильнюсе состоялся "Большой марш в защиту семей". Тысячи его участников выразили протест против Стамбульской конвенции и прочих инициатив, которые, по их мнению, направлены против традиционной семьи.

Во время мероприятия администрация президента Литвы Гитанаса Науседы распространила поздравления по случаю Международного дня семьи. В поздравлении руководитель страны отметил, что однополые отношения должны быть урегулированы, однако в рамках Конституции.

Несмотря на то, что речь президента была распространена, когда мероприятие уже проходило, и сначала она транслировалась собравшимся людям, С. Скайсгирите отметила, что она была адресована "всем семьям" по случаю Международного дня семьи.

Она также акцентировала, что "вопрос партнерства в Литве не полностью юридически урегулирован".

"Есть определенный пробел, особенно, если говорить об однополом партнерстве. Такие люди есть, они живит вместе, однако их гражданские права никак не определены. И в данный момент президент заявляет, что следует юридически урегулировать и вопросы совместного проживания однополых лиц", – сказала советник.

Во время субботнего марша звучало и поздравление члена Европарламента, представителя партии "Альтернатива Германии" Бернхард Зимниок. Как в социальной сети Facebook отметила европарламентарий Раса Юкнявичене, этот политик принадлежит к "крылу друзей Путина". По ее словам, при голосовании по резолюциям по России, Беларуси и 13 января он либо воздерживался, либо голосовал "против".

В свою очередь, А. Скайсгирите предложила "не придавать слишком большого значения одному европарламентарию".